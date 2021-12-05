حدث ليلا| أهم 10 أسئلة لامتحان ديسمبر للصف الرابع الابتدائي.. وبيان عاجل بشأن العمرة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير للوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1003 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 300437 حتى اليوم.

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رابعة ابتدائي.. التعليم تجيب أهم 10 أسئلة لامتحان ديسمبر

تنطلق الأحد، الاختبارات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن أكتوبر ونوفمبر.

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تحذير ونصائح.. بيان عاجل من الحج السعودية بشأن العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تحذيرات ونصائح للراغبين في أداء العمرة، بعد تزايد نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص العمرة.

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البرهان: مؤشرات إيجابية إلى عودة الدعم الدولي للسودان

صرح الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، السبت لوكالة فرانس برس أن هناك "مؤشرات ايجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم.

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الصحة: بدء التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة لكورونا خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن الجرعة الثالثة التعزيزية للقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض والأكثر تأثرًا وتعرضًا للإصابة وهم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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رئيس الجمعية الطبية بجنوب أفريقيا: "فقدان حاستي الشم والتذوق" ليست من أعراض متحور "أوميكرون"

أكدت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون، أن أعداد المصابين بالمتحور الجديد لكورونا في تزايد، قائلة: "منطقتي سواني وفيكتوريا توجد بها مستشفيات عامة يتوجه إليها المواطنين ومعظم من ذهبوا إليها لم يحتاجوا إلى الاكسجين، سواء أكان في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة لم يحتج أحد المرضى إلى أنابيب الأكسجين".

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"لا يقارن بالتكلفة الفعلية".. رئيس شعبة المواد البترولية السابق عن رفع أسعار اسطوانات البتوجاز

علق المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، على قرار رفع أسعار أنابيب البوتجاز اليوم السبت، قائلاً : "رفع الأسعار اليوم كان طفيفًا جدًا مقارنة بالتكلفة الحقيقية"، مشيرًا إلى أن الزيادة التي تم إقراراها اليوم تعتبر زهيدة جدًا بالنسبة للمستهلكين ولا تمثل عبئا على الشارع المصري.

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