بدء الاستعلام وأسبوعين للنظام.. كل ما تريد معرفته عن شقق "سكن لكل المصريين 2"

​كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" غدا الأحد المقبل 5 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين.

وينشر مصراوي كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام ونتيجة الفرز وكذلك التظلم الخاصة بطرح مشروع سكن لكل المصريين 2، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. معرفة النتيجة:

يمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي.. https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، وكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم وستظهر النتيجة على الفور.

في حالة الانطباق للشروط سيتم الاستمرار في إجراءات الحجز والتي ستبدا بمرحلة الاستعلام، أما اذا كانت النتيجة غير منطبق يتم تقديم طلب تظلم.

ثانيا.. تقديم طلب تظلم:

من المقرر أن يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" غدا الأحد المقبل 5 ديسمبر، ولمدة أسبوعين.

حيث يتم الدخول على رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم معرفة سبب عدم استيفائه الشروط والأوراق الغير مكتملة، ويضغط على كلمة تقديم طلب تظلم، وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.

ووصل عدد الحاجزين بالمشروعات الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، المنطبق عليهم الشروط 19 ألفا و 433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16 ألفا و 897 عميلا.

- المشروعات الجاهزة للاستعلام الميداني:

المشروعات التى تم البدء في الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ عددها 49 مشروعاً، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطناً، حيث تم بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، على أن يتم إرسال الطلبات المقبولة إلى جهات التمويل استعداداً للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

وجاءت المشروعات بمدن: (مركز السماكين، ومركز التل الكبيـر، ومركز القنطرة شرق) بمحافظة الاسماعيلية، و(مدينة العريش، ومركز بئر العبد)، بمحافظة شمال سيناء، و(مركز الفتح، ومركز منقباد، ومركز ابنوب، ومركز البدارى، ومركز ابوتيج، ومركز ديروط، ومركز ساحل سليم، ومركز منفلوط)، بمحافظة أسيوط، و(مركز القارة "بلاد المال"، ومركز الوقف، ومركز قوص "العقب"، ومركز قوص "العليقات"، ومركز قوص "خزام"، ومركز نقادة "الشيخ حسين")، بمحافظة قنا، و(مركز الكوثر، ومركز أخميم الجديدة، ومركز المراغة، ومركز جهينة)، بمحافظة سوهاج، و(مركز المطاهرة، ومركز سمالوط)، بمحافظة المنيا، و(مركز إدفو، ومركز كوم امبو)، بمحافظة أسوان، و(مركز سيوة، ومركز الحمام)، بمحافظة مطروح، و(مركز شدموه، ومركز هوارة، ومركز دمشقين)، بمحافظة الفيوم، و(مركز ارمنت "الريانية"، ومركز اسنا، ومركز اسنا الدير، ومركز الطود، ومركز القرنة "الضبعية"، ومركز المدامود)، بمحافظة الأقصر، و(مركز السادات "الاخماس"، ومركز السادات "بديل الدير")، بمحافظة المنوفية، ومركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، و(مركز القرين، ومركز أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، و(مركز الواسطى، ومركز اهناسيا، ومركز بنى سليمان، ومركز العلالمة)، بمحافظة بنـى سويف.