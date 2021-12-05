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بعد المتحور الجديد.. مطالبات برلمانية بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

02:00 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
بعد المتحور الجديد.. مطالبات برلمانية بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

النائبة مايسة عطوة

​​كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مختلف وسائل الإعلام بإلقاء مزيد من الضوء على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومناشدة المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات في ظل المتحور الجديد "أوميكرون" خاصة وأن جميع التقارير تشير إلى أنه سريع الانتشار.

وحذرت عطوة، في بيان، اليوم السبت، من مخاطر حالة التراخي الحالية لدى الكثير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية والتي تتمثل في تخلي البعض منهم عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي تم إعلانها من قبل وزارة الصحة وأجهزة الدولة لتجنب الفيروس، ومنها المحافظة على ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي ساعدت في انتصار الدولة على الفيروس في وقت سابق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ظهور متحور فيروس جديد في جنوب أفريقيا وانتشر في عدة من البلدان، ولذلك لابد على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المنشآت العامة والتجمعات والمواصلات العامة، وارتداء الكمامة، بالإضافة لسرعة الحصول على اللقاح والتعامل مع الموقف بعدم التهاون حتى لا يتحول الأمر لكارثة في الوقت القريب.

الإجراءات الوقائية مجلس النواب أوميكرون فيروس كورونا

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