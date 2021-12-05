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مواقع التواصل تهدد العلاقة بين الأزواج.. تفاصيل ندوة حزب الحرية بشأن الأسرة المصرية

01:17 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
مواقع التواصل تهدد العلاقة بين الأزواج.. تفاصيل ندوة حزب الحرية بشأن الأسرة المصرية

النائبة أمل سلامة

كتب- نشأت علي:

عقدت أمانة المرأة بمحافظة الجيزة في حضور النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والنائب يوسف خطاب أمين عام محافظة الجيزة، ندوة عن الإرشاد الأسري والتربوي والعمل على ترابط الأسرة المصرية خصوصًا في ظل الخلافات الزوجية الحاصلة وارتفاع معدلات الطلاق بشكل لافت.

وتحدثت خلال الندوة التي تأتي في إطار توجيهات الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب بالاهتمام بالأسرة المصرية الدكتورة أسماء مديح الأستاذ في الصحة النفسية جامعة عين شمس.​

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