تنسيقية شباب الأحزاب: استمرار جولات تدريب المحليات في مقرات النواب



(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ ثاني الجولات التدريبية للمحليات، في دائرة النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

واستمرت التدريبات بشكل مكثف لمدة ثلاثة أيام لتشمل عدد من المواضيع الهامة، حيث افتتح عبدالعزيز اليوم الأول بمحاضرة الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب بتدريب بعنوان الإدارة المحلية بين المشكلات والحلول.

وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، تدريبًا عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث، النائب محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ، بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين. فيما تفاعل الحضور مع المتدربين بالأسئلة وتسجيل الملاحظات.

يذكر أن نادي مدربي التنسيقية قد بدء خلال الفترة السابقة في التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات، وقد تم تحديد عدد من المعايير يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذا البرنامج من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 21 إلى 40 عامًا، وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وسجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال فريق عمل نادي مدربي التنسيقية.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، وسيجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التي يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.

ويتوجه نادي مدربي التنسيقية بالشكر إلى السادة المدربين ولجنة التنظيم بالتنسيقية على حسن تعاونهم خلال البرنامج التدريبي.