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السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الوطني: نموذج فريد في التنمية والعمران والتحديث

10:00 م السبت 04 ديسمبر 2021
السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الوطني: نموذج فريد في التنمية والعمران والتحديث

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وقال الرئيس في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك": "يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين".

وأضاف: "لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجًا فريدًا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي. وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدًا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا".

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