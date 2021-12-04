إبراهيم عيسى: علينا الاستثمار في نجاح "المهرجانات" وسط انتشار التزمُت والتكفير

كتب- أسامة علي:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على أزمة مطربي المهرجانات، مبديًا استنكاره لما قال إنها حملة للهجوم عليهم: "مصر طول الوقت فيها أنواع كثيرة من الغناء والفن".

وقال عيسى خلال برنامجه عبر قناة "القاهرة الناس": "بكون من أسعد الناس لما بشوف محمد رمضان وحفلاته مكتسحة في الخليج والدول العربية، كذلك عمر كمال وشاكوش"، مضيفًا: "إحنا في الفترة الأخيرة لم يكن لدينا إلا عمرو دياب وأنغام، هما اللي كانوا على القمة برا مصر".

وأضاف: "هذا ما يسمى بالقوى الناعمة المؤثرة، وإذا كان هناك أجيال قديمة كانت حنجرتها وصوتها كلاسيكي أصبحت الآن لا تؤثر في الجيل العربي، هناك أصوات جديدة تؤثر على الشباب العربي حاليًا، يجب أن نشكرهم ونمدحهم أو نسيبهم في حالهم ولا نقف ضدهم".

تابع: "بدلًا من أن نستثمر ذلك النجاح وأن الجميع يغني ويرقص في وقت انتشر فيه التزمت والكراهية والعنف والتكفير، بدل ما نشتغل سلفيين!! ما ترسولنا على بر، لو عايزينها دولة دينية قولولنا، الرئيس ينادي بالحضارة ويفتتح مشروعات حضارية، ونتكلم عن تجديد الخطاب الديني، وأنت تيجي سلفي.. سلفي.. سلفي".

وأضاف: "كل ما البلد تعمل حاجة تطلعولنا محافظين وتقليديين، وعايزين تسجنوا الناس في ازدراء أديان، وتسجنوا مغني عشان قال مولانا، وعاوزين تمنعوا المطربين عشان بيغنوا كلمات مش عجباكوا.. هي الوهابية تراجعت في السعودية عشان تبقى هنا في مصر؟!".

اختتم حديثه قائلًا: "ما الذي يحدث في هذا البلد وهذا الوطن، موقف الدولة يتم إجهاضه من المحسوبين على الدولة والمطبلاتية بيعملوا سياسة ضد الدولة".​

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