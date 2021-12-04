بالفيديو.. الرئيس السيسـي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، أكاديمية الشرطة حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

ووجه الرئيس السيسي عدة رسائل لجهاز الشرطة حسبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان رسمي.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة، فيديو بشأن زيارة الرئيس: