القوافل الثقافية ترسم البهجة على وجوه متضرري السيول بغرب أسوان

(مصراوي):

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات القافلة الثقافية لمتضررى السيول والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر، الجاري بحي السلام في وادي العلاقي وغرب أسوان.

وقالت عبدالدايم: "القافلة الثقافية أعدت خصيصا لمتضررى السيول وتعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة وتهدف إلى توفير مناخ وبيئة ثقافية تساهم في إعلاء قيم المواطنة وتساعد علي الإبداع الذي يعد أحد المحاور المهمة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة".

وأضافت: "هذا النوع من الأنشطة يعد أحد وسائل نشر التنوير وتطوير الوعي ويساهم في اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة".

وأشارت إلى أهمية استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات، ووجهت الدعوة لأهالى حي السلام وقرية غرب أسوان للاستفادة مما تقدمه القافلة من خدمات ثقافية وإبداعية ودعم لأصحاب الحرف التراثية والتقليدية، كما أعلنت عن اختيار المتميزين ثقافيا وفنيا وفكريا من أبناء جزيرة العلاقي وحي السلام وغرب أسوان للمشاركة في مشروع أهل مصر الذي تنفذه الوزارة فى المناطق الحدودية.

من جانبه ثمن عطية جهود وزارة الثقافة من أجل الارتقاء بفكر المجتمع على مستوى الجمهورية مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه الإبداع في تطوير وعى الشعوب، وأوضح تقديم كافة أنواع الدعم لجهود الثقافة على ارض المحافظة.

وأوضح عطوة، أن القافلة تتضمن عدد كبير من الورش تدريبية في مجالات الخيامية، الخرز، عجينة السيراميك، أشغال الجلود، الخوص، أشغال الحلي، حكي شعبي وألعاب شعبية، تعليم الرسم، دراما مسرحية، اكتشاف المواهب إلى جانب اللقاء الفكرية والتوعوية بالقضايا المجتمعية والتي تهم الأسرة، أمسيات شعرية، عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالهيئة منها "أسوان، توشكي التلقائية، الأقصر، الحرية والشرقية".