استجابة لمصراوي.. تحرك رسمي من الآثار بشأن غرق قلعة رشيد الأثرية

كتب- أسامة علي:

في استجابة سريعة لما نشره موقع مصراوي، مساء أمس الجمعة، حول غرق قلعة رشيد بكميات كبيرة من المياه، هددت سلامتها، أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا إعلاميًا، أكدت فيه بدء سحب كل كميات المياه المتراكمة بالقلعة.

وجاء نص بيان الوزارة كالتالي: "إيماء إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم المياه بقلعة قايبتباي بمدينة رشيد، أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن القلعة تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية لمجاورتها للنيل، وتم منذ سنوات عمل وتنفيذ مشروع خفض لمنسوب المياه والذي يعمل بكفاءة".

وأضاف البيان: "تم مراجعة الطلمبات قبل موجة الأمطار الأخيرة؛ ولكن نتيجة غزارة كمية المياه وعمل الطلمبات التبادلية فترات طويلة حدث عطل مفاجئ في أحد الطلمبات وتوقفت عن العمل مما أدى إلى تجمع المياه، وتم على الفور استخدام طلمبات سحب مباشرة حيث تم سحب المياه وفتح القلعة للزيارة منذ صباح اليوم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا صادمة لقلعة رشيد الأثرية، التي أنشأها السلطان المملوكي الأشرف قايتباي في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث تغمرها المياه الجوفية، ما يهدد سلامتها وأساساتها.

"مصراوي" حاول التواصل مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطلاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للتعليق على الصور إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

وقال الدكتور محمود درويش أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، ومدير منطقة آثار رشيد الأسبق، لقد قمت بترميم هذه القلعة في عهدي عام 1985، وإنني حزين لما وصلت إليه الأوضاع بالنسبة لآثار دمياط في العموم وبالنسبة لقلعة رشيد خصوصا، مؤكدا أن ما يحدث جريمة مكتملة الأركان، وتعد دليل قاطع على الإهمال الذي يضرب الكثير من الآثار على مستوى مصر، نظرا لانشغال المسئولين عن الآثار بأمور أخرى.

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