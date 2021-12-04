الأوقاف: إحالة 3 قيادات بالوزارة للتحقيق

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة كلٍ من مدير مديرية الغربية ومدير إدارة سمنود ومفتش بالإدارة، إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة، كما كلف الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك نظرًا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها فى نطاق مسئوليتهم.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر، حتى لو كان من الموظفين الكبار، كما أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.

والتقى وزير الأوقاف، أمس الجمعة القيادات الدعوية بمحافظة الغربية، وأدى صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمحلة.