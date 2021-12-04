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الصحة: 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية

08:09 م السبت 04 ديسمبر 2021
الصحة: 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية

الصحة النفسية

كتب- أسامة علي:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بـ6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية.

كما نشر الحساب، إنفوجرافيك للـ6 نصائح كما يلي:

1- تعود على النوم والاستيقاظ في نفس التوقيت يوميًا.

2- خصص وقتًا للأشياء التي تحبها كل يوم.

3- حافظ على نظافتك الشخصية.

4- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.

5- خصص وقتًا للعمل وآخر للراحة.

6- مارس الرياضة بانتظام.
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