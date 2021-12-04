الصحة: 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية
كتب- أسامة علي:
نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بـ6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية.
كما نشر الحساب، إنفوجرافيك للـ6 نصائح كما يلي:
1- تعود على النوم والاستيقاظ في نفس التوقيت يوميًا.
2- خصص وقتًا للأشياء التي تحبها كل يوم.
3- حافظ على نظافتك الشخصية.
4- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميًا.
5- خصص وقتًا للعمل وآخر للراحة.
6- مارس الرياضة بانتظام.
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