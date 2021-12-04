كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل محمود والذى تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التي تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده والذي توفي لاحقًا، حيث تزوجت بآخر.

وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصدت هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث تم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلي مقر تواجد الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حتى تم الإطلاع علي حالة الطفل.

وأضاف المجلس أن الطفل تبين أنه يبلغ من العمر 14 عامًا وتم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، حيث كان يعاني من إلتهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمني والتهاب حاد بالمفاصل حيث تم نقله في اليوم التالي مباشرة إلى مستشفى الأحرار وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة ، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومي للطفولة على استمرار تقديم كافة سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي، والقانوني ، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه في التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء والتي تظهر تجرد الأم من كل معاني الأمومة بل والإنسانية معرضة حياة الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن علي الرقم 16000علي مدار اليوم و طوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب علي الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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