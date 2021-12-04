رمضان 2022.. الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدا الأحد الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.