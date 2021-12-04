Masrawy logo white

الجيزة: بدء إنشاء كوبري للسيارات بمزلقان السكة الحديد بأبو النمرس

05:37 م السبت 04 ديسمبر 2021
الجيزة: بدء إنشاء كوبري للسيارات بمزلقان السكة الحديد بأبو النمرس

إنشاء كوبري للسيارات ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس.

وبحسب بيان اليوم السبت، يعد الكوبري أحد المطالب الملحة لمواطني المركز نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، بالإضافة إلى أنه سيكون حرمًا مروريًا آمنًا يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.

إنشاء كوبري للسيارات مدينة أبو النمرس السكة الحديد الحركة المرورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس العرب | مصر 4 - السودان 0 حسين فيصل يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا