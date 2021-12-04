الجيزة: بدء إنشاء كوبري للسيارات بمزلقان السكة الحديد بأبو النمرس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس.

وبحسب بيان اليوم السبت، يعد الكوبري أحد المطالب الملحة لمواطني المركز نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، بالإضافة إلى أنه سيكون حرمًا مروريًا آمنًا يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.