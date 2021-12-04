كتب- محمد سامي:

أعلن خالد عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الداخلية، والمشرف على التجارة الخارجية، ارتفاع أسعار أنابيب الغاز، موضحا أن بيع اسطوانات البوتاجاز اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/12/2021.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-70 جنيها للاسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-140 جنيها للاسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-5600 جنيه لطن الغاز غير شامل نولون النقل وهذه الأسعار شاكلة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التنبيه على جميع محطات التعبئة قطاع (عام – خاص) وكلك المستودعات الخاصة والمملوكة للشركات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021.

كما شدد على ضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو موافاتنا ببيا بأرصدة البوتاجاز الصب بمحطات التعبئة قطاع (عام – خاص) وعدد الاسطوانات المعبأة داخل تلك المحطات، وكذلك أرصدة الاسطوانات المعبأة داخل المستودعات الخاصة للشركة والمتعهدين على مستوى الجمهورية، وذلك طبقا للبيانات المسجلة بدفتر 21 بترول (على أن يكون الدفتر معتمد من التموين ومرفقا به تقرير مفتش للشركة).

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