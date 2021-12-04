مؤسسة أونا تنعى هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

كتب- مصراوي:

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسولتو - شيفت) هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي اليوم السبت، هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما نعى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.​