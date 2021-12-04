Masrawy logo white

مؤسسة أونا تنعى هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

03:56 م السبت 04 ديسمبر 2021
مؤسسة أونا تنعى هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

الدكتور هاني رسلان

كتب- مصراوي:

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسولتو - شيفت) هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي اليوم السبت، هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما نعى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.​

هاني رسلان مؤسسة أونا للصحافة والإعلام مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. وولفرهامبتون 0-0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا