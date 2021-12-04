افتتاح منطقة مسجد السيد البدوي بعد تطويرها بتكلفة 32.7 مليون جنيه

بتكلفة 34 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي وذلك بتكلفة مالية 32.7 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتضمنت أعمال التطوير للمنطقة (تجديد الأرصفة بالإنترلوك، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامي، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني).

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.

وأجرى اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي جولة تفقدية لمعاينة أعمال التطوير التي شهدها محيط المسجد الأحمدي، وتوفير الخدمات للمواطنين من المترددين على المسجد من جميع المحافظات .

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