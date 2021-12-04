قطع غيار لمدة 12 سنة.. تفاصيل اتفاق مصري روسي ضمن صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد

كتب- أحمد مسعد:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ترانسماش هولدينج مصر، سيرجيو كوربانوف، وهي الممثل للتحالف الروسي المجري المورد لصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب والتي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة 12 سنة لكافة عربات الصفقة والتي يبلغ عددها 1300.

وقال الوزير، في بيان، اليوم السبت، إن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدينج يتضمن توفير الدعم الفني بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدنج بورش الهيئة لتدريب المهندسين والعاملين المصريين على كافة أعمال الصيانات والعمرات بما فيها العمرة الجسيمة للعربات وكذلك إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية وإمدادها بكافة المعدات الحديثة اللازمة لصيانة عربات الركاب التي ستقوم الشركة بتوريدها.

وأكد الوزير على أن هذا الاتفاق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية واستمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم بتوقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة ترتكز على خمسة محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الورش لرفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة وانتظام جداول التشغيل.

جدير بالذكرأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.