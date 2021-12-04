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وضع حجر أساس المجمع الإداري والطبي بطنطا بتكلفة 800 مليون جنيه

01:25 م السبت 04 ديسمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

وضع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإداري والطبي (البوريفاج) بطنطا والكائن بشارع البحر بتكلفة مالية 800 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير ومحافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الشركة المنفذة للمشروع حول تفاصيله، حيث سيتم تنفيذ 3 جراجات تتسع لـ 308 سيارات، و4 أدوار كمركز تجاري، و5 أدوار مبنى إداري، و10 أدوار مستشفى تخصصي على مساحة 4300 م2 وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة مما سيسهم في توفير السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين وتوفير أماكن لانتظار السيارات بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.​

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية السيد القصير وزارة الزراعة محافظ الغربية المجمع الإداري والطبي مجلس النواب

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