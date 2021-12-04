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فوربس تختار مهندسة مصرية ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة على مستوى أمريكا الشمالية

01:24 م السبت 04 ديسمبر 2021
فوربس تختار مهندسة مصرية ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة على مستوى أمريكا الشمالية

دينا أيمن ونبيلة مكرم

كتب- أحمد مسعد:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة المصرية دينا أيمن، أصغر مديرة برمجيات في شركة مايكروسوفت، والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاختيارها من مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة -تحت سن 30 عاما- على مستوى قارة أمريكا الشمالية للعام 2022، لدورها الكبير في تمكين النساء ودعمهن وتشجيعهن في مجالي الإدارة والتكنولوجيا، حيث إنها تعمل في مجال تمثل فيه الفتيات والنساء حوالي 7 % فقط.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن دينا أيمن تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، فهي نموذج فريد وملهم يجسد تمكين المرأة والشباب في آن واحد، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التكنولوجيا، وأصبحت ذات تأثير في المجتمع الأمريكي".

ووجهت وزيرة الهجرة التحية للمرأة المصرية والشباب المصري بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات في كافة المجالات، وكذلك دورهم في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا، فضلا عن تعاونهم للاستفادة من خبراتها في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في المرحلة الحالية.

من جانبها، أعربت المهندسة دينا أيمن عن سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة، ووجهت خالص الشكر للوزيرة على التواصل والدعم المستمر للشباب والفتيات المصريين بالخارج، مؤكدة على أنها تهدي هذا النجاح لمصر لأنها "دائما في القلب".

ودينا أيمن هي بنت الإسكندرية وهي أصغر أستاذة جامعية في مجال هندسة الكمبيوتر في جامعة نيو جيرسي NJIT الأمريكية، وسبق أن كرمتها وزارة الهجرة والسفارة الأمريكية باعتبارها نموذج لجيلها وحصلت على العديد من الألقاب العالمية في تخصصها.

وتخصصت دينا في هندسة الكمبيوتر، فقد تخرجت في مايو 2018 بدرجة البكالوريوس والماجستير معا، وتلقت عروضاً للعمل من 10 شركات وحصلت على منصب في هندسة البرمجيات في شركة إنتل، وحاليا تعمل مدرس مساعد في جامعة نيوجيرسي لهندسة الكمبيوتر، وتعمل أيضًا كمديرة برامج في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة حيث تقود فريقًا من مهندسي البرمجيات.​

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نبيلة مكرم مهندسة مصرية أمريكا الشمالية شركة مايكروسوفت مجلة فوربس

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