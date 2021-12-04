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لهندي قادم من زيمبابوي.. الهند ترصد ثالث إصابة بـ"أوميكرون"

01:13 م السبت 04 ديسمبر 2021
لهندي قادم من زيمبابوي.. الهند ترصد ثالث إصابة بـ"أوميكرون"

الهند

وكالات:

قال مسؤولون حكوميون إن الهند رصدت ثالث إصابة بالمتحوّر "أوميكرون"، السبت، في حين يقترب العدد الكلي للإصابات بمرض كوفيد-19 من 35 مليوناً.

وذكر مسؤولون في ولاية جوجارات بغرب البلاد أن المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر 72 عاماً كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر.

وسجلت الهند 8603 إصابات جديدة بكورونا، السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 34.62 مليون، كما تم تسجيل 415 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 470530.

وطلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في نوفمبر الماضي من المسؤولين التركيز على البلدان المصنفة على أنها عالية الخطورة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحوّر أوميكرون "مثير للقلق".

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