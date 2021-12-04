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"الأعلى للإعلام" ينعى الدكتور هاني رسلان بعد وفاته بكورونا

12:53 م السبت 04 ديسمبر 2021
"الأعلى للإعلام" ينعى الدكتور هاني رسلان بعد وفاته بكورونا

هاني رسلان

كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، هاني رسلان، الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

توفي اليوم الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وإفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

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