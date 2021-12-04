مشروعات النفع العام.. طلب إحاطة لسرعة البت في قرارات التخصيص

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بشأن قرارات التخصيص لصالح مشروعات النفع العام، وما ينتج عن تأخير صدور هذه القرارات من تعطيل مشروعات النفع العام خصوصاً في القرى والمدن والمراكز التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وأوضح محسب، في بيان، السبت: هناك العديد من القرى بل والمراكز والمدن المحرومة من بعض الخدمات العامة في بعض القطاعات الحيوية؛ ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووحدات الطب البيطري، ومدارس ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات العامة، ولا توجد أراضٍ لإقامة هذه المشروعات سوى التابعة للإصلاح الزراعي على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم تأخير صدور القرارات الخاصة ينتج عنه مزيد من التعطيل لمصالح المواطنين خصوصاً الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من القرى التي يتم عمل معاينات وإجراء المقايسات اللازمة، ومن ثم يتم تعطيل تنفيذ المشروع نتيجة عدم صدور قرارات التخصيص ويتم تعطيل المشروعات بالكامل، مطالبًا ضرورة وضع آلية محددة لإصدار قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية وسرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

وتابع أنه نظرًا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لا بد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً بعد حل المجالس المحلية الشعبية في عام 2011، والتي كانت تتولى هذه الاختصاص، مؤكدًا ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تشكل عبء على المواطنين.