بدء تسليم دفعة جديدة من شقق "سكن مصر" بدمياط الجديدة.. غدا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 5/12/2021، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2022، في تسليم دفعة جديدة 17 عمارة للفائزين بها ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الاثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 7/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 9/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الاثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الأربعاء 15/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 48 يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الاثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الأربعاء 22/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 23/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الاثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 29/12/2021، وتخصيص يوم الخميس 30/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، بجانب تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الاثنين 3/1/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 4/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

​