افتتاح المجزر النصف آلي بشبشير في الغربية بتكلفة 53مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة بطنطا وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي إلى شرح تفصيلي من القائمين على عملية إنشاء المجزر حول مكوناته وآلية عمله والذي تبلغ تكلفته حوالي 53 مليون جنيه ويهدف إلى ذبح 20 رأس ماشية و50 رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة ومقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

ويشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح، (العنبر الأول: عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وعنبرين آخرين : وهي عنابر يدوية تبلغ طاقتها الاستيعابية (20 رأس ماشية / ساعة ، 50 رأس أغنام / ساعة) لكل عنبر، ومحطة معالجة سعة (100 م3 / يوم) ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف (كوكر) 3 طن، كما يشمل المجزر مبنى إداري (معمل، خزينة أختام)، ومبنى خدمات وأمن (غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء)، وخزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، وخزان مياه احتياطي سعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات (كارنتينه) لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر في مختلف المحافظات.

فيما أكد وزير الزراعة على اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، وأشار القصير إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وقال السيد القصير إن أبرز ما يتميز به مشروع المجزر النصف آلي بشبشير أنه سيتم الاستفادة من مخلفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيله وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلاً من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رحمي إن المجزر الجديد سيساعد في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وأضاف رحمي أنه سيتم استغلال أرض المجزر القديم لإقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.