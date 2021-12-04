كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل آخر 7 أيام قضاها الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا، في المستشفى، قبل وفاته صباح اليوم.

وقال ربيع، في تصريحات لمصراوي، إن الدكتور هاني رسلان كان محجوزا في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن الدكتور هاني رسلان قد دخل المستشفى منذ 7 أيام حيث كان يعاني من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع أنه بالإضافة إلى فيروس كورونا فقد كان الراحل يخضع للغسيل الكلوي بشكل مستمر، بقاله حوالي أسبوع الحالة كانت متدهورة آخر 3 أيام، وكلمته قالي مش قادر اتكلم نص دقيقة في اليوم.

وتوفى اليوم السبت، الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمعفرة، قائلين: الرحمة لفقيدنا وخالص العزاء لأسرته وكل محبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.​

​اقرأ أيضا:

وفاة الدكتور هاني رسلان متأثرا بإصابته بكورونا