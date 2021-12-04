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وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

11:20 ص السبت 04 ديسمبر 2021
وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

وزير التنمية المحلية يصل الغربية

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى محافظة الغربية يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن تشمل المشروعات المقرر افتتاحها اليوم المجزر الآلي بشبشير الحصة بطنطا، وأعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي، وأعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد.

كما سيتم وضع حجر أساس مجمع الجراجات والمجمع الإداري والطبي (البوريفاج) بطنطا.​​

المشروعات الخدمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السيد القصير وزارة الزراعة محافظ الغربية كورنيش ترعة القاصد

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