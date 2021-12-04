وفاة الدكتور هاني رسلان متأثرا بإصابته بكورونا
كتب- مصراوي:
توفى اليوم السبت، الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.
ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمعفرة، قائلين: الرحمة لفقيدنا وخالص العزاء لأسرته وكل محبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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