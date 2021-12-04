كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك؛ مع بدء فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة وبرودة الجو، على نشر وتوعية وشرح بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها من قِبل المواطنين لتسخين المياه على السخانات الكهربائية؛ لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة استهلاك السخان الذي يعد من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

وتضمنت الخطوات التي وضعها وأعلن عنها الجهاز ما يلي:

1 - ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2 - يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50 و60 درجة مئوية.

3 - يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تُفقد فتنخفض درجتها ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4 - يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج إلى المياه الساخنة بنحو نصف الساعة.

5 - تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة؛ مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6 - عند شراء سخان جديد، اشترِ السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).