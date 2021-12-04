أوميكرون.. برلمانية: سرعة انتشار متحور كورونا تستدعي الحذر والقلق

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن غياب الوعي والخوف غير المبرر تسبب في انتشار شائعات وسط الناس عن أعراض لقاحات كورونا.



وأضافت صابر، في بيان، السبت، أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منذ بداية الجائحة.

ووجهت النائبة أميرة صابر، سؤالا برلمانيا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن استعدادات الحكومة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.



وأوضحت النائبة أميرة صابر: في ظل انتشار سلالة "أوميكرون" أحدث المتحورات الجديدة من فيروس كورونا القادم من جنوب أفريقيا، والتي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه متغير مثير للقلق كونه سريع الانتشار أكثر من متحور دلتا، وأنه قد يساعد فيروس كورونا على التهرب من مناعة الجسم، بما فيها المناعة المكتسبة من التطعيمات.



وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: ما هي خطط الحكومة ووزارة الصحة في التفاعل مع هذا المتحور الجديد، خاصةً مع اتخاذ عدة دول إجراءات احترازية جديدة؟ ولماذا لا يتم تشديد الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن انتشار أقل للفيروس؟.