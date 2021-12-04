إزالة عزبة أبوقرن.. القاهرة: إخلاء 3976 أسرة حتى الآن

كتب- محمد نصار:

أعلنت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة الجارية بمنطقة مصر القديمة تتم على قدم وساق ودون أي تعطيل حيث وصل عدد الأسر الذين تم إخلائهم إلى 3976 أسرة.

وقالت عبدالمنعم، في بيان، اليوم السبت، إن القاهرة التاريخية تخضع لمشروع تطوير يهدف لإعادة البريق لتلك المنطقة ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضاري العريق.

وأوضحت أنه جار تنفيذ ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأضافت: من أهم المراحل التي تسهم في تحقيق المشروع القومي والحضاري لإحياء القاهرة التاريخية وحديقة تلال الفسطاط، هي الانتهاء من إزالة عزبة أبو قرن العشوائية بمنطقة مصر القديمة والتي سيقام على أرضها مشروع تلال الفسطاط.

جدير بالذكر أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة والتي تم تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.