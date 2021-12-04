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بالأسماء.. رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

10:10 ص السبت 04 ديسمبر 2021
بالأسماء.. رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، السبت، أن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي شركات: فجر المدائن ترخيص رقم (1078)، والعماد جولدن جروب ترخيص رقم (1247)، وريم ترخيص رقم (337).

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد وزير القوى العاملة على أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

وزارة القوى العاملة محمد سعفان العمالة المصرية

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