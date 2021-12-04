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لجنة مكافحة كورونا: النظام الصحي صامد أمام الجائحة ويعمل بكفاءة عالية

01:52 ص السبت 04 ديسمبر 2021
لجنة مكافحة كورونا: النظام الصحي صامد أمام الجائحة ويعمل بكفاءة عالية

د.حسام حسني

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسني إن النظام الصحي صامد أمام الجائحة، ويعمل بكفاءة عالية حتى على مستوى تدريب الأطباء.

وأضاف حسني، في تصريح خاص لفضائية (إكسترا نيوز)، إن كل الأدوية الموجودة في بروتوكول علاج الإصابة بكورونا تصنع في مصر، ولا يوجد بها نقص ويتم توفيرها بالمجان، "كما نفتخر بشباب الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا".

وأشار إلى وجود جرعة معززة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وإلى قرار تلقيح الأطفال من سن 15 سنة إلى 12 سنة، موضحا أنه لا توجد إجابة علمية حول فعالية اللقاحات مع المتحور الجديد لكورونا (أوميكرون) حتى الآن.

وأكد أن الهلع من المتحور الجديد غير طبيعي، ولكن يجب الحذر منه، مؤكدا أنه للحد من كورونا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات.​

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