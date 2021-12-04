"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض الوفيات في مصر.. ومتحور "أوميكرون" يواصل انتشاره في العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

كورونا.. القوى العاملة توجه نداءً للعاملين المصريين في لبنان

محمد الجارحي يعلن إصابته بفيروس كورونا: حالتي اتحسنت

اعتقال 280 من العاملين بقطاع الصحة غير الملقحين ضد كورونا في إيطاليا

السعودية تشترط تلقي الجرعة التعزيزية لدخول الأماكن العامة بدءا من فبراير

‏المغرب يمنع المهرجانات والفعاليات الثقافية لمواجهة كورونا

رئيس علمية كورونا: فاعلية اللقاحات ضد متحور أوميكرون قيد الدراسة حتى الآن





مركز طبي روسي: سلالة "أوميكرون" الجديدة قد تتغلب على "دلتا"





جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 264.2 مليون حالة





مصر للطيران: إلزام المسافرين إلى فرنسا تقديم تحليل PCR ابتداء من الغد





مسؤول بالصحة العالمية: أوميكرون سيصل لغالبية الدول في غرب المحيط الهادئ



​​متحور كورونا الجديد.. هل يٌعلق الطيران بين مصر والسعودية مجددًا؟

روسيا تسجل 32 ألفا و930 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

تونس تعلن اكتشاف أولى الاصابات بفيروس أوميكرون المتحور

الصحة البولندية: وصلنا لذروة الموجة الرابعة من كورونا

بايدن يكشف عن خطة بلاده لمواجهة كورونا مع وصول "أوميكرون" قبل الشتاء

روسيا طورت مناعة القطيع ضد كورونا بنسبة أكثر من 53%

السعودية: جرعة معززة من لقاح ضد "كورونا" بعد مضي 8 أشهر من تلقي الجرعتين

روسيا تعلن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور أوميكرون





متحور "أوميكرون" يواصل انتشارها في العالم