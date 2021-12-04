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تشكيل لجنة دائمة تختص بالرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية بالفنادق

01:32 ص السبت 04 ديسمبر 2021
تشكيل لجنة دائمة تختص بالرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية بالفنادق

الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة تختص بأعمال الرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية المطبقة، وجودة وسلامة الغذاء المقدم في كافة المنشآت الفندقية والسياحية وأية منشأة تقدم المأكولات والمشروبات للسائحين.

وتكون هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة السياحة والآثار، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها (وزارات التنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والسياحة)، بالإضافة إلى المحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفتي المنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاشتراطات الصحية بالفنادق سلامة الغذاء وزارة السياحة والآثار

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