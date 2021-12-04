انتفاضة برلمانية عابرة للحدود.. رئيس النواب خارج البلاد 3 مرات في شهر

كتب– أسامة علي:

منذ بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مثل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مصر في عدد من المحافل الدولية، وخلال شهر نوفمبر الماضي فقط، كان رئيس النواب على موعد لـ3 رحلات خارجية في مهمات برلمانية متنوعة.

ففي 14 نوفمبر الماضي وفي إطار المساهمة الفاعلة للدبلوماسية البرلمانية المصرية، توجه رئيس النواب إلى المجر في زيارة رسمية أجرى خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات من أجل تطوير العلاقات المصرية المجرية ليس فقط على مستوى العلاقات البرلمانية وأنما كافة المجالات.

وفي 26 نوفمبر الماضي، وترسيخًا للحضور المصري على الصعيد البرلماني الدولي، شارك المستشار الدكتور جبالي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال الجمعية العامة الـ(143) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وألقى كلمةً مهمة حول موضوع: "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع"، أكد خلالها مفهوم الديمقراطية عند مصر والتي ترتكز على التسامح والمساواة بين المواطنين.

وحاليًا من مدريد إلى بروكسل، يشارك رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية المنعقدة في بروكسل.

ويشارك في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية ببروكسل والمُقرر عقدها خلال الفترة من 3-4 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر المتوسط.

وألقى جبالي، كلمة أمام الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" أكد فيها على القيم الديمقراطية التي لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب في صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المُجتمعي.

كما أكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية صاغت رؤية وطنية في إطار معالجتها التصحيحية للخلل الذي أصاب الديمقراطية ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع.

وأوّلت اهتمامًا خاصًا بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة، كما أنها لم تتخل عن التزامها بالمسار الديمقراطي حتى في ظل تفشي جائحة كورونا، بإجرائها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام الماضي وسط إجراءات احترازية شديدة الدقة.

وفي ختام كلمته، دعا جبالي البرلمانيين إلى تبادل الرؤى حيال سبل معالجة أوجه القصور التي تواجه المنظومة الديموقراطية، بكافة أبعادها، بما يكفل وضع مقاربات برلمانية شاملة تضمن مسايرة الديموقراطية للتحديات النوعية التي تواجهها.وخلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري المُشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بشأن "دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية".

وتطرق فيها للدور المهم الذي تضطلع به اللجان البرلمانية في الأعمال التشريعية، مؤكدًا أن اللجان البرلمانية لديها قدرة على معالجة العديد من الأمور التشريعية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية، موضحًا أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين كافة البرلمانات للارتقاء بالأعمال البرلمانية في شقها التشريعي والرقابي.

والتقى رئيس مجلس النواب أمس، بإليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، وأكد خلال اللقاء على اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، معرباً عن تطلعه إلى تدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن مصر قدمت نموذجاً يحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مضطرب.