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الثلاثاء.. مؤتمر لإعلان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022

07:00 ص السبت 04 ديسمبر 2021
الثلاثاء.. مؤتمر لإعلان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022

الدكتورة إيناس عبدالدايم

(مصراوي):

تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الثلاثاء، 7 ديسمبر، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا لإعلان تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.

يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

إيناس عبدالدايم سالم بن محمد المالك منظمة الإيسيسكو دار الأوبرا

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