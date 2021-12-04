الثلاثاء.. مؤتمر لإعلان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022

(مصراوي):

تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الإيسيسكو، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الثلاثاء، 7 ديسمبر، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا لإعلان تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.



يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

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