Masrawy logo white

"السياحة": جولات إرشادية وبرامج تدريبية وأنشطة ترفيهية لذوي الهمم

11:19 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة إنه من بين هذه الأنشطة تنظيم مارثون جرى للصم وضعاف السمع بمنطقة آثار سقارة، وبرنامج لذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، حيث يتم استخدام مسرح العرائس كوسيلة للحكي عن فنون العمارة المصرية أثناء الجولات الإرشادية تنتهي بورشة حكي للأطفال للتدريب على تحريك العرائس القفازية، كما سيتم تنظيم برنامج توعوي لطلبة المدارس داخل المتحف المصري بالتحرير يهدف إلى قبول الآخر كمردود إيجابي في سلوكيات الأطفال ببرامج الدمج للتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم المختلفة وما تبذله الوزارة من جهود في تحقيق كود الإتاحة بالعديد من المناطق الأثرية والمتاحف لأبنائنا من مصر وتشجيعًا على أهمية سياحة ذوي الهمم لمصر.

وأضافت كمال اليوم الجمعة، أن البرنامج سيختتم بجولة إرشادية تلقي الضوء على سبق المصري القديم في الاهتمام بذوي الهمم، كما تنظم برنامجًا آونلاين للمهتمين بمجال الإعاقة من طلبة الجامعات والباحثين عن أهمية الوعي بسياحة ذوي الهمم وتاريخ الإعاقة بمصر وجهود الدولة بمجال الإعاقة وتعديل القوانين لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم وأهم الخدمات المقدمة لهم، كما سيتم إقامة برنامج للحقيبة المتحفية التي ستنفذ داخل بعض المؤسسات المنوطة بطلبة المدارس من المكفوفين.

كما نظمت الهيئة العامة لتنشيط السياحة عددًا كبيرًا من البرامج لهذا العام من الندوات الثقافية والجولات الإرشادية لذوي الهمم والتي تهدف إلى تنمية الوعى السياحي والأثري.

ذوي الهمم رشا كمال مارثون جرى ضعاف السمع منطقة آثار سقارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا