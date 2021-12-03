"السياحة": جولات إرشادية وبرامج تدريبية وأنشطة ترفيهية لذوي الهمم

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة إنه من بين هذه الأنشطة تنظيم مارثون جرى للصم وضعاف السمع بمنطقة آثار سقارة، وبرنامج لذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، حيث يتم استخدام مسرح العرائس كوسيلة للحكي عن فنون العمارة المصرية أثناء الجولات الإرشادية تنتهي بورشة حكي للأطفال للتدريب على تحريك العرائس القفازية، كما سيتم تنظيم برنامج توعوي لطلبة المدارس داخل المتحف المصري بالتحرير يهدف إلى قبول الآخر كمردود إيجابي في سلوكيات الأطفال ببرامج الدمج للتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم المختلفة وما تبذله الوزارة من جهود في تحقيق كود الإتاحة بالعديد من المناطق الأثرية والمتاحف لأبنائنا من مصر وتشجيعًا على أهمية سياحة ذوي الهمم لمصر.

وأضافت كمال اليوم الجمعة، أن البرنامج سيختتم بجولة إرشادية تلقي الضوء على سبق المصري القديم في الاهتمام بذوي الهمم، كما تنظم برنامجًا آونلاين للمهتمين بمجال الإعاقة من طلبة الجامعات والباحثين عن أهمية الوعي بسياحة ذوي الهمم وتاريخ الإعاقة بمصر وجهود الدولة بمجال الإعاقة وتعديل القوانين لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم وأهم الخدمات المقدمة لهم، كما سيتم إقامة برنامج للحقيبة المتحفية التي ستنفذ داخل بعض المؤسسات المنوطة بطلبة المدارس من المكفوفين.

كما نظمت الهيئة العامة لتنشيط السياحة عددًا كبيرًا من البرامج لهذا العام من الندوات الثقافية والجولات الإرشادية لذوي الهمم والتي تهدف إلى تنمية الوعى السياحي والأثري.