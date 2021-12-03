تنبهات مهمة للعاملين بالسكة الحديد بشأن النزاعات القضائية
كتب- أسامة علي:
وجهت إدارة الموارد البشرية بهيئة السكة الحديد، تعليمات إدارية مشددة للعاملين بقطاع التشغيل لجميع الفئات سائقين ومفتشين وملاحظين ومشرفي قطارات، بعدم رفع أي دعوة قضائية لدى أي جهة حكومية.
وشددت السكة الحديد على جميع العاملين بعدم رفع دعاوى قضائية بأي جهة حكومية وتسوية أي نزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
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