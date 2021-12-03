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إيمان الحصري: "نزلت أوضة العمليات 7 مرات وبنج كلي" (فيديو)

10:56 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
إيمان الحصري: "نزلت أوضة العمليات 7 مرات وبنج كلي" (فيديو)

الإعلامية إيمان الحصري

(مصراوي):

تحل الإعلامية إيمان الحصري ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عبر شاشة قناة dmc، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وروجت الصفحة الرسمية لقناة dmc لحوار إيمان الحصري مع صاحبة السعادة، ونشرت برومو الحلقة عبر فيسبوك، معلقة: "بعد غياب.. الإعلامية إيمان الحصري في لقاء خاص جدًا مع صاحبة السعادة.. انتظرونا يوم الاثنين المقبل الساعة 7 مساء فقط على dmc".

وقالت الحصري في البرومو: "نزلت أوضة العمليات 7 مرات وبنج كلي، أهلي بدأو يجيبوا لبنتي حد يقولها إن مامتها مش هتبقى موجودة".

إيمان الحصري بنج كلي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

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