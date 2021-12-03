(مصراوي):

قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبت سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، مضيفًا أنه رغم ذلك سيبقى الطقس معتدلًا مع وجود بعض الأتربة العالقة في الهواء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "dmc": "في فترات الليل سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يمكن أن تمتد في أقصى غرب البلاد، وإلى مناطق بالإسكندرية في ساعات متأخرة من الليل، وباقي محافظات الجمهورية لن تتأثر بشكل كبير".

وتابع: "نوة قاسم تبدأ غدًا بنشاط رياح على بعض المحافظات وينتهي بسقوط الأمطار في ساعات الليل المتأخرة، وتستمر هذه النوة، حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الأحد، ويمكن أن تمتد إلى شرق البلاد وهي أمطار متوسطة على فترات متقطعة".

وتابع: "أسماء النوات كان بسبب بعض البحارة القدامى ممن كانوا يركبون البحر بالإسكندرية، فكانوا يربطون حالات عدم استقرار الطقس بأسماء بعض البحارة، وقد لا تكون أسماء النوات مرتبطة بحالة عدم استقرار الطقس"