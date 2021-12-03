مبروك عطية: من يرفض البنوك "لا يدخل جامع ولا يودي ولاده مدارس" (فيديو)

(مصراوي):

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين كان نصه: "هل يجوز تحويش فوائد البنك لشراء أضحية؟".

وقال مبروك عطية، عبر مقطع فيديو نشره على قناته في "يوتيوب": "يجوز موضوع البنوك هناك كتاب مؤلف للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي اسمه المعاملات البنكية، خلاصته أن البنوك من العقود المستحدثة التي لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم".

وتابع عطية: "الذي أثار الخلاف بين الناس فيها هو تحديد الفائدة، وأثبت رحمه الله عليه أن تحديد الفائدة لا شيء فيه لأنه قائم على الإيجاب والقبول بين المتضاربين والمضاربة في الإسلام يعني واحد معاه فلوس ومش عارف يشغلها وواحد يعرف تشغيلها لكنه لا يملك المال، فقال الإمام الأكبر إذا اتفقا على 5% أو 10%، ورضي الطرفان فلا مشكلة على الإطلاق، ومن ثم فالأرباح التي تخرج من البنوك لا شيء فيها".

وأوضح: "اللي شايف البنك حرام لا يمشي في شارع ولا يدخل ولاده مدرسة ولا يدخل جامع لأن كل هذه المباني نتيجة هذه المعاملات، نهون على أنفسنا، ولنعلم أن رصف الطريق من فلوس البنوك.. اللي عرف يستثمر ماله لا يعطيه لبنك ولا غيره، لكن اللي ميعرفش يستثمر البنوك قدامه البنك ويدي تمويل نستخدم تمويل بدل قرض لأن البنوك أخطأت في استخدام لفظ القرض، وأقول الله يرحمه الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر عام 60 قال: من يحارب البنوك آثم؛ لأنه يقضي على اقتصاد الأمة.

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