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تحذير من الصحة: لا تأكلوا هذه الأطعمة.. تضر المناعة

07:10 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
تحذير من الصحة: لا تأكلوا هذه الأطعمة.. تضر المناعة

ارشيفية

(مصراوي):

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا من تناول الأطعمة المصنعة خلال فترة العزل المنزلي، قائلة إن هذه الأطعمة تحتوي على إضافات كالسكر والملح والمواد الحافظة التي تضر مناعة الجسم.

وأكدت الوزارة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يمكن استبدال الأطعمة المصنعة بالوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات الطازجة التي تعمل على تقوية مناعة الجسد".

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