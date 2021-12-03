وقف الدراسة وفرض ضرائب جديدة.. "الحكومة" ترد على 4 شائعات في أسبوع
كتب- أحمد مسعد:
رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على عدد من الشائعات في أسبوع منها ما يتعلق بمتحور كورونا الجديد، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ووقف صرف مكافآت المعلمين.
ويرصد مصراوي 4 شائعات ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، على النحو التالي:
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