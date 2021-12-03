كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على عدد من الشائعات في أسبوع منها ما يتعلق بمتحور كورونا الجديد، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ووقف صرف مكافآت المعلمين.

ويرصد مصراوي 4 شائعات ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، على النحو التالي: