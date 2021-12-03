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الجيزة: جاري إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع التل بالوراق

05:54 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية ورصد أي أعطال بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة التعامل معها أولًا بأول، حيث رصدت إدارة المرافق كسر ماسورة مياه بشارع التل، قبل التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت المحافظة، في بيان لها، اليوم الجمعة إنه تم توجيه مسئولي المرافق بالحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى تم سحب جميع المياه الموجودة في الشارع، حيث يتم حاليًا الانتهاء من الإصلاح.

أحمد راشد الجيزة الوراق مرفق مياه الشرب

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