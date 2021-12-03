" أنا مستقبل وطن وأفتخر".. هاشتاج لنواب الحزب على "فيسبوك" ومصادر تكشف السبب – صور

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مصراوي



أطلق نواب حزب مستقبل وطن، الجمعة، هاشتاج " #" أنا مستقبل وطن وأفتخر"، على صفحتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.



وعلم "موقع مصراوي" من مصادر برلمانية أن الحزب أطلق هذا الهاشتاج اليوم على جميع صفحات الحزب والنواب كبداية لإطلاق مبادرة اجتماعية في القريب العاجل.

وتلاحظ أن الهاشتاج أطلق بشكل تنظيمي عن طرق الاتفاق على نقطة وموعد الإطلاق بين أمناء المحافظات والنواب وكافة الأعضاء.

وبدأت الحملة من صفحة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف حيث وضع لوجو الحزب مع هاشتاج #" أنا مستقبل وطن وافتخر".

ونشرت منى عبد الله عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، الهاشتاج على صفحتها الخاصة، وأضافت صورة شخصية لها.

وفي الدلتا وتحديدا في المنصورة، أطلق ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن المنصورة الهاشتاج نفسه مع إضافة بعض الكلمات التي تعلن فيها عن تأييدها لحزبها بشكل عام.

وأطلق أمين جابر الصيرفي، ومحمد محمود عبدالقوي، الهاشتاج مع وضع لوجو الحزب، ومحمد محمود عبد القوى عضوا مجلس النواب، الهاشتاج وضعا لوجو الحزب.

وعلم مصراوي من مصادر خاصة أن الحزب يستعد لإطلاق مبادرة وطنية اجتماعية تشير إلى الاهتمام بالتعليم في مختلف المحافظات المصرية.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، أعلن الأسبوع الماضي عن مبادرة وهى قيام حزب مستقبل وطن بدفع مصاريف الطلاب الغير قادرين على دفع مصاريف المدارس في كافة محافظات مصر.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن صعوبة منهج 4 ابتدائي.