إعادة تشغيل وتعديل مواعيد.. السكة الحديد تعلن جداول جديدة للقطارات بالوجهين القبلى والبحرى

كتب – أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد وتركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات بعدد من خطوط الهيئة، وذلك عتباراً من غد السبت.

يأتي ذلك في إطار التحديث المستمر الذى تنفذه السكة الحديد خلال الأونة الحالية بمختلف قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة، بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب وتقديم خدمات جديدة تليق بهم.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

اولا : تعديل تركيب القطارات بالوجه البحري:

اعتباراً من يوم 4/12/2021 يتم الأتى : -

- تعديل تركيب قطارات 42/53/60/69/73 ركاب دمياط/المنصورة/طنطا والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر .

- تعديل تركيب قطارات 377/298/71 ركاب القاهرة/الزقازيق/المنصورة/طنطا/ المنصورة جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر .

- تعديل تركيب قطارات 378/385/392 ركاب المنصورة /الزقازيق/ القاهرة والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر .

ثانيا: تعيل تركيب بعض القطارت بالوجه القبلي:

اعتبارا من 5 ديسمبر 2021

- تعديل تركيب قطارى 736 /733 ركاب سوهاج / نجع حمادى والعكس، وفقا لجدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر على أن تعديل تركيب القطار رقم 733 .

- تعديل تركيب قطارى 723/718 ركاب سوهاج / أسيوط والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر على أن تعديل تركيب القطار رقم 718 .

اعتبارا من 4 ديسمبر:

-تعديل مواعيد بعض قطارات خط الواسطى

- تعديل ميعاد القطار رقم 1104 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 8.05 صباحا بدلاً من الساعة 7.35 يصل الفيوم الساعة 9.05صباحاً .

- تعديل ميعاد القطار رقم 140 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 7.20 صباحا بدلاً من الساعة 7.05 يصل الفيوم الساعة 8.35 صباحاً

- ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارى 143 حيث يقوم من الفيوم الساعة 7.05 صباحاً يصل الواسطى 8.05 صباحاً.

- تعديل ميعاد قطار 145 حيث يقوم من الفيوم الساعة 22.10 مساءاً يصل الواسطى الساعة 23.05 مساءاً .

- إعادة تشغيل قطارات خدمة جديدة بين الواسطى / الفيوم والعكس

اعتباراًمن يوم 4/12/2021 يتم الأتى : -

- إعادة تشغيل القطار رقم 150 ركاب الواسطى / الفيوم كخدمة جديدة حيث يقوم من الواسطى الساعة 22.00 مساءاً يصل الفيوم الساعة 22.55 مساءاً .

- إعادة تشغيل القطار رقم 125 ركاب الفيوم / الواسطى كخدمة جديدة حيث يقوم من الفيوم الساعة 6.20 صباحاً يصل الواسطى الساعة 7.10 صباحاً .