برعاية مصراوي.. ​"إعلام القاهرة" تنظم الدورة الأولى لمهرجان صناعة المحتوى 12 ديسمبر

كتب – أسامة علي:

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة الأولى لمهرجان وملتقى شباب الإعلام لصناعة المحتوى في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجاري، تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات.

تعقد الدورة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة، والدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام، الأمين العام للملتقى، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، إن فاعليات المهرجان والملتقى تتضمن جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الميديا والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية، إعلانات مصورة، حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

وأشارت الدكتورة نشوى عقل، الأمين التنفيذي للمهرجان، إلى مشاركة عربية من جامعات دول عربية كالأردن والبحرين والإمارات والسعودية والعراق، فضلا عن مشاركة طلاب كليات الإعلام في مصر.

وأوضحت أن المهرجان يعد الأول من نوعه حيث إنه يجمع ما بين التدريب العملي للطلاب على أيدي العاملين في مجالات الإعلام ومحاضرات ونقاشات حول قضاياه على أيدي متخصصين وخبراء، وبمشاركة طلابية واسعة.

ويتحدث في الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقمي، وتجارب ملهمة من الإعلام المصري، المهندس أسامة الشيخ مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية، وألبرت شفيق رئيس قنوات ON، وأحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات DMC.

وتتناول الجلسة الثانية تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي ومفهوم الدقة في الإعلام الرقمي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلاكورة- شيفت - كونسلتو"، أحمد الشيخ، مستشار الإعلام الرقمي بشركة Mediamise بالمملكة المتحدة، محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج وموقع في الفن، أبانوب عماد، منتج برامج بسكاي نيوز، وعلي شعبان السطوحي، متخصص في صحافة الموبايل، ومحمد سعيد محفوظ الصحفي بالأهرام، مؤسس ميدياتوبيا للتدريب الإعلامي، وعمر فارس الصحفي بجريدة الشروق.

وتشهد جلسات المهرجان حلقات نقاشية بعنوان مهارات سوق العمل الإعلامي، ومهارات المنتج التلفزيوني، بحضور المنتج عماد ربيع ممثل المالك بمجموعة صدى البلد والمنتج التلفزيوني هاني لطفي مهارات الكتابة والسرد بحضور الكاتب والمنتج إياد صالح والكاتبة مها الوزير والكاتب عمار صبري.

ويقام الملتقى برعاية مواقع" مصراوي وصدى البلد وإعلام دوت كوم".